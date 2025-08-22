Krankenhaus in Bad Wildbad: Das Kapitel Sana-Klinik ist abgeschlossen

Das ehemalige Krankenhaus in Bad Wildbad ist an die LC Verwaltungs GmbH aus Stuttgart verkauft worden. Der Schritt soll für die kommenden zehn Jahre eine medizinische Nutzung sichern.
Mit dem Verkauf der ehemaligen Sana-Klinik an die LC Verwaltungs GmbH aus Stuttgart ist das Kapitel für den Landkreis Calw endgültig abgeschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. Die seit fast drei Jahren weitgehend leerstehende Klinik in der König-Karl-Straße in Bad Wildbad wurde damit nach langer Suche nach einem Investor oder Mieter veräußert.