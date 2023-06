Zwei Mediziner haben dieser Tage in Freudenstadt wieder erfolgreich ihr Staatsexamen abgelegt. Auch für das Klinikum Freudenstadt als Prüfungsort gab es gute Noten.

Das junge Ärztepaar hatte bereits sein praktisches Jahr (PJ) in Freudenstadt absolviert, wie die Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH (KLF) mitteilt. In einem zweitägigen Prüfungsverfahren stellten sich Katharina Friedinger (Wahlfach Pädiatrie) und Matthias Tisler (Wahlfach Gynäkologie) der Prüfungskommission unter dem Vorsitz des ärztlichen Direktors des Klinikums Freudenstadt, Florian Bea.

Das mündliche Examen gliedert sich in zwei Teile, bei welchem die Absolventen zunächst eine praktische Diagnose am Patienten ausarbeiten und im zweiten Teil ihr medizinisches Fachwissen unter Beweis stellen müssen. Die angehenden Ärzte werden dabei – in Vorbereitung auf ihre verantwortungsvolle Tätigkeit – bewusst vor Aufgaben gestellt, welche das ganze menschliche und fachliche Spektrum des im Studium Gelernten fordern. „In der Prüfung werden keine klassischen, klaren Lehrbuchfälle präsentiert“, erklärt Bea.

Dieses Mal standen die beiden Prüfungskandidaten vor Fällen, die auf eine teilweise lange und wechselhafte medizinische Vorgeschichte zurückblickten und deren diagnostische Einordnung auch nicht auf Anhieb klar war. Umso größer die Freude bei den beiden Ärzten, als das Examen erfolgreich durchlaufen war.

Lob für Atmosphäre, Betreuung und Organisation

Dabei gab es nicht nur für die beiden Absolventen, sondern auch für das Klinikum als Prüfungsort gute Noten. „Halten Sie die gute und positive Prüfungsatmosphäre aufrecht“, gab Matthias Tisler, der als promovierter Naturwissenschaftler bereits reichlich Erfahrung mit Prüfungskommissionen hat, der Freudenstädter Prüfungskommission mit auf den Weg. Er und seine Partnerin Katharina Friedinger blicken gerne auf die Zeit in Freudenstadt zurück. Einen Dank richteten die beiden jungen Ärzte dabei auch an Oberärztin und PJ-Beauftragte Jasmin Brühler und an Jutta Seeger, welche die organisatorischen Aspekte des praktischen Jahres und der Prüfung betreut.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Klinikum Freudenstadt von den Studierenden ausdrücklich gelobt wird. Das Klinikum genießt einen guten Ruf unter Examenskandidaten, wie die KLF schreibt. „Wir freuen uns darüber sehr“, sagt Florian Bea. „Das mündliche Examen ist fachlich sehr herausfordernd. Da ist es uns ein großes Anliegen, dass es menschlich in einer guten Atmosphäre stattfinden kann. Auch Marko Wilke aus Tübingen, welcher die Kommission als externer Prüfer verstärkt hatte, lobte die angenehme Atmosphäre. „Es freut uns natürlich außerordentlich, wenn sich die Studierenden während ihres PJ sowohl organisatorisch wie auch fachlich gut bei uns am Klinikum Freudenstadt aufgehoben fühlen“, sagt Monique Bliesener, Geschäftsführerin der KLF gGmbH, die es sich nicht nehmen ließ, persönlich zu gratulieren.

Einziger Wermutstropfen für das Klinikum: Während regelmäßig junge PJ-Absolventen auch ihre Assistenzzeit in Freudenstadt fortsetzen, wird es die aktuellen Prüflinge nach Bayern ziehen – zurück in die Heimat.