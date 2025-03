1 Die Treffen finden im Freudenstädter Krankenhaus statt. (Archivbild) Foto: Michel

Es gibt ein neues Therapieangebot am Krankenhaus Freudenstadt. Durch dieses können Betroffene lernen, was sie selbst gegen Angst und Panik tun können. Voraussetzung zur Teilnahme ist eine ärztliche Überweisung.









Die Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Klinikum Landkreis Freudenstadt bietet eine neue ambulante Therapiegruppe an. Darüber berichtet das Krankenhaus in einer Pressemitteilung.