Krankenhaus Freudenstadt Klinik nach Corona-Krisenmodus wieder im Normalbetrieb

Negativer Corona-Test für Besucher weiterhin vorgeschrieben

Weiterhin sei für jeden Besucher ein negativer Corona-Test und eine FFP2-Maske erforderlich, um ins Haus zu dürfen. Ferner dürfe nur ein Besucher pro Patient und Tag empfangen werden. Die Beschränkung der Besuchszeit auf eine Stunde am Tag entfalle jedoch. Außerdem gelten weite Ausnahmen bei Patienten, die im Sterben liegen, sowie bei Geburten und auf der Wöchnerinnenstation.

"Für die Rückkehr in den Normalbetrieb werden die gesonderte Intensiveinheit für Non-Covid-Patienten und die Isolierstation im Bereich der Klinik für Innere Medizin aufgelöst. Sofern künftig Covid-positive Patienten versorgt werden müssen, erfolgt dies in den vorhandenen Isolierbereichen", so Krankenhaus-Geschäftsführer Matthias Meier.

Geschäftsführer und Aufsichtsratsvorsitzender seien den Mitarbeitern des Krankenhauses für die "großartige Leistung in dieser schwierigen Zeit außerordentlich dankbar".