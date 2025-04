Krankenhaus Freudenstadt im Fokus: Wolfs knallharte Abrechnung rund um die Reha Horb

1 Im ehemaligen Krankenhaus Horb (auf der rechten Seite) befindet sich die geriatrische Rehaklinik Horb. Wie lang wird es die Einrichtung noch geben? Foto: Jürgen Lück

Ernst Wolf, ehemaliger Kreisrat und FDP-Fraktionsvorsitzender, meldet sich „vom Spielfeldrand“ und nimmt zur Debatte um die geriatrische Reha in Horb Stellung. Dabei hinterfragt er auch Entscheidungsprozesse in Sachen Kreis-Krankenhaus.









Die plötzliche Entscheidung über die Zukunft der geriatrischen Rehaklinik in Horb hat einige überrascht, wenn nicht sogar überrumpelt. Die Stadtverwaltung in Horb wurde nicht informiert. Auch der Kreisseniorenrat zeigte sich überrascht, nicht in solch wichtigen Entscheidungsprozessen gehört zu werden. Mittlerweile läuft auch eine Online-Petition auf change.org.