2 Demnächst neue Geschäftsführerin: Monique Bliesener Quelle: Unbekannt

Wechsel an der Spitze der Krankenhäuser des Landkreises Freudenstadt (KLF): Monique Bliesener wird neue Geschäftsführerin.















Freudenstadt - Matthias Meier, zweieinhalb Jahre lang Geschäftsführer der KLF gGmbH und ihrer Tochtergesellschaften, hatte die dringende Bitte geäußert, kurzfristig von seinen Pflichten in der KLF entbunden zu werden, teilte das Landratsamt Freudenstadt am Freitag mit. Der Aufsichtsrat der KLF gGmbH habe in seiner Sitzung am Donnerstag einstimmig die bisherige kaufmännische Geschäftsführerin Monique Bliesener zu seiner Nachfolgerin berufen.

Leitungswechsel zum 15. Juli

Der Wechsel solle bereits zum 15. Juli erfolgen. Meier werde in unmittelbarer Nähe seines Wohnorts Regensburg eine neue Aufgabe in der Geschäftsführung eines Krankenhauses übernehmen. "Der gesamte Aufsichtsrat bedauert den Weggang von Herrn Meier sehr, und wir sind ihm zu großem Dank für sein Engagement für unser Unternehmen in dieser schwierigen Zeit, geprägt durch die Coronapandemie und den Krankenhausneubau, verpflichtet", so Landrat Klaus Michael Rückert. "Wir sind zugleich dankbar darüber, dass Monique Bliesener, unsere bisherige kaufmännische Direktorin, sehr großes Interesse bekundet hat, Herrn Meier in die Geschäftsführung nachzufolgen."

Die "Miss Krankenhaus-Neubau"

Bliesener ist seit zweieinhalb Jahren für die KLF tätig und hat sich in dieser Zeit insbesondere um den Teilneubau sowie um zahlreiche Projekte zur Optimierung der Arbeitsabläufe und Wirtschaftlichkeit unserer Klinik gekümmert. "Sie ist hochkompetent und äußerst motiviert", so Rückert. Der Teilneubau sei das größte Bauvorhaben in der Geschichte des Landkreises Freudenstadt, das "auf einem sehr guten Weg" sei. Der Aufsichtsrat wünschen ihr viel Erfolg, Durchhaltevermögen, eine glückliche Hand, aber auch viel Freude.

Blieseners Werdegang

Monique Bliesener, Jahrgang 1979, hat nach ihrer Ausbildung zur Physiotherapeutin ein Studium der Betriebswirtschaft absolviert und dieses im Mai 2011 mit dem Master in International Hospital and Healthcare Management an der Frankfurt School of Finance & Management abgeschlossen. Parallel zum Studium war sie im Controlling eines Unternehmens und nach Abschluss des Studiums an der Medizinischen Hochschule Hannover tätig. Weitere Stationen an Kliniken in Köln, Potsdam und Frankfurt folgten.

Süße Spende von den Freien Wählern

Außerdem gab es jetzt Frei-Eis für alle Klinbik-Mitarbeiter: Im April hatte die Freie Wählervereinigung bei einem Besuch im Krankenhaus Freudenstadt einen Scheck über 1500 Euro an die Klinikleitung überreicht mit dem Auftrag, eine Runde Eis für alle KLF-Mitarbeiter auszugeben. Das ist jetzt erfolgt. "Bei uns geht es eigentlich immer heiß her", sagt Monique Bliesener, in Kürze Geschäftsführerin der KLF. Dafür sorge nicht nur der Sommer, sondern auch Corona und der Endspurt vor dem Umzug in den Teilneubau. Daher sei das Eis eine willkommende Abkühlung. Bliesener dankte dafür der FWV.