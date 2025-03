Krankenhaus Freudenstadt: Bunte Kunstwerke sollen Kindern die Angst nehmen

1 Nicht nur sie haben Freude an der neuen Umgebung in der Kinderklinik (von links): Chefarzt Gerald Hellstern, Emilia Schauler, Oberärztin Ursula Pindur und Elian Müller. Foto: KLF

Zwei Design-Studenten an der TH Augsburg haben den Flur der Kinderklinik in Freudenstadt in einen Dschungel verwandelt. Die Unterwasserwelt an der Wand sieht nicht nur schön aus – sie erfüllt auch ihren Zweck im Behandlungsprozess.









Blaue Wellen und bunte Korallenriffe ziehen sich an der Stationswand entlang. Ein Oktopus stupst mit seinem Tentakel einen neugierigen Kugelfisch an, während Luftblasen leicht nach oben schweben. Im Wartezimmer der Kinderambulanz wechselt die Landschaft in einen Dschungel.