1 Referierten bei der Fachtagung im „Schwanen“ (von links): Oberarzt Ionut Cobec, Fachärztin Agnes Käser und Chefarzt Peter Seropian von der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie dem Brustzentrum am Klinikum Freudenstadt. Foto: Schwarz

Beim ersten „Freudenstädter Gynäkologie-Symposium“ im Hotel Schwanen in Kälberbronn wurde in interessanten Fachvorträgen über das moderne Therapieangebot der Frauenklinik am Freudenstädter Klinikum informiert.









Chefarzt Peter Seropian von der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe hatte gezielt Gynäkologen, Hebammen und weitere Vertreter medizinischer Berufe eingeladen, um die neuesten therapeutischen Ansätze an der Klinik und am Brustzentrum in Fachvorträgen vorzustellen. Im Anschluss bot sich Gelegenheit zum weiteren Austausch beim Abendessen.