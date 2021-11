2 Notfälle werden ab heute auf unbestimmte Zeit nicht mehr in Donaueschingen behandelt, sondern in Villingen-Schwenningen. Auch Alternativen vor Ort gibt es. Foto: Wursthorn

Das Schwarzwald-Baar-Klinikum reagiert mit der Schließung der Notaufnahme in Donaueschingen auf die angespannte Corona-Lage. Notfälle werden bis auf weiteres nur noch in Villingen-Schwenningen angenommen und behandelt, das teilte heute die Klinikpressesprecherin Sandra Adams mit.















Link kopiert

Donaueschingen – Das Schwarzwald-Baar-Klinikum zieht mit diesem Schritt die Konsequenz aus der aktuellen Lage. Patienten aus dem südlichen Landkreis werden mit Notfällen ab sofort an den Standort Villingen-Schwenningen verwiesen. Dort werden die personellen Kapazitäten gebündelt. Adams begründete den Schritt am Mittwoch mit der zunehmend angespannten Pandemie-Lage. Es spiele aber auch eine Entwicklung im Bereich der beiden Notaufnahmen eine Rolle. "In letzter Zeit haben ungewöhnlich viele Menschen die Notaufnahmen aufgesucht", sagt sie. Das gelte für beide Standorte, also Donaueschingen und Villingen-Schwenningen. Man habe den Eindruck, die Menschen seien kränker als sonst.

Erhöhter Andrang

Aus dem erhöhten Andrang entwickelte das Klinikum den Ansatz, die personelle Kapazität am Hauptstandort zu bündeln. Die vorübergehende Schließung in Donaueschingen sei zeitlich nicht absehbar und keine ungewohnte Situation. "Schon im vergangenen Winter war die Notaufnahme in Donaueschingen geschlossen", erinnert sie. Auch die Begründung sei nicht anders gewesen.

Notfallpatienten müssen alle nach Villingen-Schwenningen

Für Notfallpatienten ist die Notaufnahme am Standort Villingen-Schwenningen wie gewohnt geöffnet. Rettungsdienste fahren ebenfalls dorthin. Fußläufige Notfallpatienten werden gebeten, die Notfallpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung beziehungsweise die Notaufnahme in Villingen-Schwenningen aufzusuchen. Bereits Anfang der Woche hatte das Klinikum nicht nur mehr Corona-Patienten, sondern auch einen deutlich erhöhten Patientenzustrom gemeldet. Geplante und weniger wichtige Eingriffe würden verschoben, so die Angaben. Dazu kämen, durch Krankheit oder Quarantäne bedingt, Ausfälle beim Personal. Das schränke den Handlungsspielraum zusätzlich ein.

Auf die Verschärfung der Corona-Situation stellt sich das Klinikum auch mit einer neuen Besuchsregelung ein: Seit heute dürfen Patienten nur einen Besucher empfangen. Für sie gilt die 2G-Regelung.