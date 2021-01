Krankenhaus Calw Kleiner Noah startet an Neujahr ins Leben

Zwei Minuten nach Mitternacht geht es los

Das Calwer Neujahrskind heißt Noah Ferdinand Waibel. Der Junge erblickte am 1. Januar um 16.03 Uhr das Licht der Welt, war ebenfalls 50 Zentimeter groß und wog bei der Geburt 3515 Gramm. Eigentlich war der errechnete Geburtstermin am 9. Januar, erzählen Kevin und Judith Waibel. Noah ist ihr erstes Kind und bisher ein braves Kerlchen. Zwei Minuten nach Mitternacht am Silvesterabend habe seine Frau zu ihm gesagt: "Ich glaube, meine Fruchtblase ist geplatzt", erzählt der frisch gebackene Vater. Dann ging es für die Deufringer ins Krankenhaus. Das verlassen sie ebenfalls am Montag mit ihrem Sohn. Das Paar freut sich über den besonderen Geburtstag seines Kindes. Zum einen haben am 1. Januar immer alle Zeit, weil er ein Feiertag ist. Zum anderen "haben wir was zum Rausfeiern und im alten Jahr und was zum Reinfeiern im neuen", sagt Judith Waibel.