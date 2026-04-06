Krankenhaus Calw: Junge Mediziner leisten im Dritten Reich Widerstand

Zwei niederländische Studenten kommen 1943 als Zwangsarbeiter ans Calwer Krankenhaus. Bald werden sie von der Belegschaft respektiert – und retten Leben.
Die beiden Weltkriege waren natürlich auch für das Calwer Krankenhaus eine gewaltige Zäsur. Das trifft vor allem auf die Zeit der NS-Diktatur zu. Da braucht es viel Mut, um Zivilcourage und Widerstand zu zeigen. Die Geschichte um die beiden niederländischen Medizinstudenten Jan Trimbos und Jan Pinckaers, die 1943 als Zwangsarbeiter ans Calwer Krankenhaus kamen, ist dafür ein Beispiel.