Krankenhaus Calw: Calwer Klinikbetten helfen bald in Nigeria

Die Tage des alten Calwer Krankenhauses sind schon bald gezählt. Zumindest ein Teil davon wird für ein regionales Krankenhausprojekt in Nigeria von großem Nutzen sein.
Remigius Orjiukwu kommt aus Nigeria. Genauer gesagt aus Amannachi, gelegen in der Region des ehemaligen Biafra im Südosten Nigerias. Der Ort hat über 3000 Einwohner. Inzwischen ist Orjiukwu katholischer Seelsorger in Hirrlingen im Kreis Tübingen. Und hat dort viele Mitstreiter für sein großes Hilfsprojekt gefunden. Ein Projekt, das seiner Heimat eine Zukunft bieten und ermöglichen soll.