Krankenhaus Calw: Calwer Klinikbetten helfen bald in Nigeria

Die Tage des alten Calwer Krankenhauses sind schon bald gezählt. Zumindest ein Teil davon wird für ein regionales Krankenhausprojekt in Nigeria von großem Nutzen sein.

Remigius Orjiukwu kommt aus Nigeria. Genauer gesagt aus Amannachi, gelegen in der Region des ehemaligen Biafra im Südosten Nigerias. Der Ort hat über 3000 Einwohner. Inzwischen ist Orjiukwu katholischer Seelsorger in Hirrlingen im Kreis Tübingen. Und hat dort viele Mitstreiter für sein großes Hilfsprojekt gefunden. Ein Projekt, das seiner Heimat eine Zukunft bieten und ermöglichen soll.

„Raindrops für Nigeria“, wie der dafür gegründete Verein heißt, hat seit seiner Gründung 2021 mehr als 100 Unterstützer angezogen, die bereits enorm viel erreicht haben. So entstand mit der Hilfe aus Deutschland eine Hochschule, in der sich aktuell mehr als 150 junge Menschen eine berufliche Zukunft aufbauen – etwa in den Fächern Wirtschaftsinformatik, Elektroingenieurwesen oder Labortechnik. Doch die Ziele sind noch viel größer. Eines Tages sollen dort 1000 Studenten lernen, so Remigius Orjiukwu.

„Diese neue Klinik wird Leben retten“

Doch nicht nur auf schulischem Sektor will der Verein Hilfe leisten. Jetzt haben die „Raindrops“ (= Regentropfen) den Plan gefasst, in dem Ort ein kleines Krankenhaus aufzubauen, weil die Gesundheitsversorgung vor Ort praktisch nicht vorhanden ist.

In der Hochschule lernen bereits 150 junge Menschen. Foto: Agnes von Ow-Wachendorf

„Viele Menschen zögern im Krankheitsfall, rechtzeitig medizinische Hilfe aufzusuchen. Gründe dafür sind vor allem die hohen Behandlungskosten und die schlechte Erreichbarkeit von Krankenhäusern über unbefestigte Straßen. Nicht selten greifen Betroffene zur Selbstbehandlung, selbst in akuten Notfällen, berichtet Veronika Fischer, 2. Vorsitzende der „Raindrops“. Sie ist überzeugt: „Diese neue Klinik wird Leben retten.“

Versorgung von Schwangeren ist besonders schwierig

Besonders dramatisch ist die Versorgung von Schwangeren vor Ort, weiß Agnes von Ow-Wachendorf, Vorsitzende der „Raindrops“. Im Fall von Komplikationen fehle es an medizinischen Einrichtungen. Sie berichtet von einer schwangeren jungen Frau, die erst kürzlich mit dem Moped in ein weit entferntes Krankenhaus gebracht werden musste, da ein Kaiserschnitt nötig war. Die Frau verlor noch vor der Operation ihr Kind.

Erste Gebäude sind in Amannachi bereits entstanden. Foto: Agnes von Ow-Wachendorf

Da der Verein komplett auf Spenden angewiesen ist – Unterstützung aus der Politik vor Ort, dem Land Nigeria oder dem Bund gibt es nicht – , machen sich die Mitglieder nun auf die Suche nach Unterstützern.

Spende von 60 Krankenhausbetten nach Nigeria

Eines dieser Mitglieder ist Roland Buckenmaier, ehemaliger Kreisredaktionsleiter und Leiter der Redaktion Nagold des Schwarzwälder Boten. Er nutzte nun die in seiner beruflichen Zeit entstandenen guten Kontakte zu Helmut Riegger, Landrat des Kreises Calw, und fragte einfach einmal nach, ob es denn möglich wäre, dass der Landkreis Betten aus dem alten Krankenhaus Calw für diese Aktion spendet.

An einigen Stellen muss noch improvisiert werden. Foto: Agnes von Ow-Wachendorf

Mit dieser Anfrage rannte Buckenmaier bei Riegger offene Türen ein: „Unsere Verantwortung endet nicht an der Stadt- oder Landkreisgrenze“, so der Calwer Kreischef. Mit der Spende von 60 Krankenhausbetten nach Nigeria wolle man ein Zeichen für globale Partnerschaft und gegenseitige Unterstützung setzen. „Der Landkreis Calw hilft immer, wenn es möglich ist.“ Der Verein müsse einfach dranbleiben. „Es werden sich Leute und Geld finden“, macht Riegger dem Verein Mut.

In einem nächsten Schritt geht es um betagte oder möglicherweise ausgemusterte medizinische Geräte, die dem neuen Krankenhaus in Nigeria gespendet werden könnten. Dazu hat der Verein über Adelbert Duit, Oberarzt am Krankenhaus Nagold und Notarzt, nun Kontakt mit dem Klinikverbund Südwest aufgenommen, ob auch auf dieser Schiene Unterstützung möglich sein könnte.

Die ersten Spenden – ob nun Sachspenden wie die Krankenhausbetten oder Geldspenden – sind bereits geflossen, die ersten Pläne schon gemacht, aber Remigius Orjiukwu und Roland Buckenmaier sind sich im Klaren darüber: „Wir stehen erst am Anfang.“

INFO

Spenden

Der Verein „Raindrops for Nigeria“ ist für sein Krankenhausprojekt auf Geld- und Sachspenden angewiesen. Wer mit Geld helfen möchte, kann es auf das Vereinskonto bei der Kreissparkasse Tübingen überweisen. IBAN: DE04 6415 0020 0004 4893 28, Stichwort „Klinik für Nigeria“.Spendenbescheinigungen werden ausgestellt.