Krankenhaus-Areal Schopfheim: Online Beteiligung für Bürger

1 Das Krankenhausareal in Schopfheim Foto: Stadt Schopfheim Schopfheimer können sich an der städtebaulichen Entwicklung beteiligen und Ideen für das Areal einbringen.







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Die Stadt Schopfheim informiert über den nächsten Schritt im Beteiligungsprozess zur zukünftigen Entwicklung des ehemaligen Krankenhausareals. Mit dem voraussichtlichen Umzug des Kreisklinikums in das neue Zentralklinikum im Frühjahr 2027 und der anschließenden Rückübertragung der Fläche an die Stadt beginnt die Vorbereitung der städtebaulichen Neuordnung des Areals. Ziel ist es, das Grundstück zu veräußern und eine qualitätsvolle sowie zukunftsorientierte Entwicklung zu ermöglichen. Ein besonderes Anliegen der Stadt ist die frühzeitige und umfassende Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in den Planungsprozess. Bereits am 21. April fand hierzu eine erste öffentliche Beteiligungsveranstaltung statt. Dabei wurden Ideen gesammelt, Perspektiven ausgetauscht und Erwartungen an die künftige Nutzung des Areals diskutiert.