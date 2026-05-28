Krankenhaus-Areal Schopfheim: Online Beteiligung für Bürger
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Das Krankenhausareal in Schopfheim Foto: Stadt Schopfheim

Schopfheimer können sich an der städtebaulichen Entwicklung beteiligen und Ideen für das Areal einbringen.

Die Stadt Schopfheim informiert über den nächsten Schritt im Beteiligungsprozess zur zukünftigen Entwicklung des ehemaligen Krankenhausareals. Mit dem voraussichtlichen Umzug des Kreisklinikums in das neue Zentralklinikum im Frühjahr 2027 und der anschließenden Rückübertragung der Fläche an die Stadt beginnt die Vorbereitung der städtebaulichen Neuordnung des Areals. Ziel ist es, das Grundstück zu veräußern und eine qualitätsvolle sowie zukunftsorientierte Entwicklung zu ermöglichen. Ein besonderes Anliegen der Stadt ist die frühzeitige und umfassende Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in den Planungsprozess. Bereits am 21. April fand hierzu eine erste öffentliche Beteiligungsveranstaltung statt. Dabei wurden Ideen gesammelt, Perspektiven ausgetauscht und Erwartungen an die künftige Nutzung des Areals diskutiert.

 

Präsentation im Internet

Die Präsentation der Veranstaltung sowie eine ausführliche Dokumentation der Ergebnisse stehen seit Mittwoch, 27. Mai, auf der städtischen Internetseite unter www.schopfheim.de/krankenhausareal zur Verfügung. Im nächsten Schritt startet am 1. Juni eine Online-Beteiligung. Bis zum 30. Juni haben alle Interessierten die Möglichkeit, ihre Anregungen, Ideen und Vorstellungen zur Entwicklung des ehemaligen Krankenhausareals einzubringen. Der Zugang zur Beteiligungsplattform wird ab dem 1. Juni ebenfalls über die oben genannte Internetadresse bereitgestellt.

Beteiligungsveranstaltung

Im Juli ist eine weitere öffentliche Beteiligungsveranstaltung vorgesehen. Dort werden die Ergebnisse der Online-Beteiligung vorgestellt, diskutiert und gemeinsam weiterentwickelt. Der genaue Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben. Die Stadt Schopfheim lädt alle Bürger dazu ein, sich aktiv an der Entwicklung des ehemaligen Krankenhausareals zu beteiligen und die Zukunft dieses wichtigen Standorts mitzugestalten.

 