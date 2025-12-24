Krankenhäuser Nordschwarzwald: Kreistag für Abstufung der Herrenberger Klinik

Der Calwer Kreistag folgt damit den Vorschlägen des Aufsichtsrates und dem Votum seines Böblinger Pendants. Doch es gibt vereinzelt Kritik am Vorgehen.
Um die Medizinkonzeption 2030 haben die Kreistage in Calw und Böblingen hart gerungen. Sie beide sind Gesellschafter des Klinikverbunds Südwest (KVSW). Am Ende der Verhandlungen standen viele Grundsatzentscheidungen. Die Nagolder Klinik wird saniert, bekommt die Calwer und die Herrenberger Geburtshilfe. Die Calwer Klinik zieht in den Gesundheitscampus um.