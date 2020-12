KLF Freudenstadt Besucher brauchen negativen Schnelltest oder FFP2-Maske

Auch über die Weihnachtsfeiertage würden sich Ärzte und Pflegekräfte aus Kapazitätsgründen überwiegend um lebensbedrohlich Erkrankte und auf deren Versorgung konzentrieren müssen. Das schließe auch die Versorgung in der Notaufnahme mit ein. Es werde nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle Notfälle "vollumfänglich und umgehend" behandelt würden.

Lesen Sie auch: Lage in Krankenhäusern Freudenstadt und Horb spitzt sich zu

Die Geschäftsführung und ärztliche Leitung bitten jedoch aus Rücksicht auf die schwer Erkrankten, die Notaufnahme nur in dringenden Notfällen aufzusuchen. An den Wochenenden und an Feiertagen steht Patienten mit leichteren Erkrankungen die Notfallpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung zur Verfügung. Der dortige Patientenservice ist unter der Rufnummer 116 117 erreichbar.

Ausnahmen bei Besuchen

Aufgrund der angespannten Situation wird in Anlehnung an die Empfehlungen der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft ein generelles Besuchsverbot ausgesprochen. Von dem Verbot ausgenommen ist in Absprache mit den behandelnden Ärzten der Besuch lebensbedrohlich erkrankter und palliativbetreuter Patienten. Außerdem kann eine Person werdende Mütter bei der Geburt begleiten. An Heiligabend dürfen hingegen Besuche grundsätzlich stattfinden. Es gelte: Pro Patient sei der Besuch von einer Person gestattet. Das Tragen einer FFP-2-Maske oder ein schriftlich bestätigter negativer Antigentest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, seien Voraussetzungen, um das Klinikum in Freudenstadt oder die Geriatrische Reha in Horb betreten zu dürfen. Der Besucher müsse nur eines der beiden Kriterien erfüllen: entweder negativer Test oder FFP2-Maske. Sonst sei der Zutritt zu den Häusern verboten.

Telefon und W-LAN frei

Um auch über die Feiertage Kontakt zu den Angehörigen halten zu können, stelle die KLF allen stationären Patienten Telefon und W-LAN weiter kostenfrei zur Verfügung.