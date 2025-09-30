Krankenhäuser Kreis Calw: Fast 17 Millionen Euro Defizit

Der Kreis Calw muss die Millionenverluste der Krankenhäuser für 2024 ausgleichen. Auch in den kommenden Jahren bleibt das Defizit groß. Doch es gibt Hoffnung.

Rund 16,8 Millionen Euro – diesen Verlust muss der Landkreis für das Kreisklinikum Calw-Nagold im Jahr 2024 ausgleichen. Mit dieser Zahl kam der Geschäftsführer des Klinikverbund Südwest (KVSW) Alexander Schmidtke am Montag in den Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss. Zum Vergleich: 2022 betrug der Verlustausgleich 14,7 Millionen Euro, 2023 waren es 13,2 Millionen Euro.

„Maximale Unterfinanzierung“ Insgesamt steht beim KVSW laut Schmidtke 2024 unterm Strich ein Minus von 56,4 Millionen Euro. Zum KVSW gehören auch die Krankenhäuser in Leonberg, Herrenberg und Sindelfingen-Böblingen. Der Großteil des Defizits entfällt auf diese Krankenhäuser. Der Landkreis Calw muss nur die Verluste der Einrichtungen auf seinem Gebiet tragen – trotz beschlossener Fusion im KVSW. Die wird finanziell jedoch erst 2035 vollends vollzogen.

Schmidtke erklärte auch, warum es das hohe Defizit seiner Meinung nach gibt. Im Krankenhauswesen existierte eine „maximale Unterfinanzierung“. Sach- und Personalkosten seien hoch, die Erlöse aber nicht hoch genug. Eigentlich wäre der Gesamtverlust das KVSW 2024 noch höher. Laut Schmidtke reduzieren Finanzhilfen und Sondereffekte das Defizit aber um rund 16,7 Millionen Euro.

Reformbemühungen zeigen Wirkung

2025 sei mit Finanzhilfen in dieser Höhe nicht mehr zu rechnen. Um das Defizit zu verringern, habe der KVSW Reformmaßnahmen angestoßen. Die neue Medizinkonzeption 2030 sei Teil davon. „Im Jahr 25 greifen die Maßnahmen relativ stark“, war Schmidtke zuversichtlich. Das Ergebnis: Der KVSW rechnet insgesamt mit einem Defizit von 50,8 Millionen Euro, für den Landkreis Calw mit 14,8 Millionen Euro Verlustausgleich. Während in anderen Kliniken die Defizite stiegen, habe man im KVSW konsolidiert. Allein in den vergangenen drei Jahren habe man 36 Millionen Euro an Sparpotenzialen „gehoben“.

Und die Bemühungen sind noch nicht am Ende. Bis 2029 Soll das Minus bis 2029 verbundweit auf knapp 27,1 Millionen Euro fallen. Der Kreis Calw müsste dann etwas über 12,8 Millionen Euro ausgleichen. Aber: „Das sind Planungen“, schränkt Schmidtke ein. Noch wisse niemand, wie die Krankenhausreform letztlich aussehe. Trotzdem verfolge der KVSW seinen „ambitionierten“ Plan.

An Thema dran bleiben

Für die prognostizierte Entwicklung der Zahlen bekam Schmidtke Lob. Es sei eine „grandiose Leistung“, dass die Defizite nicht weiter stiegen, fand Rainer Prewo (SPD). „Die Richtung stimmt“, sagte Jürgen Großmann (CDU). In Anbetracht der Umstände sei das ein „großer Erfolg“, so Volker Schuler (FWV). Doch alle waren sich einig, dass ein zweistelliges Millionen-Defizit auf Dauer für den Kreis nicht stemmbar ist. „Die Konsolidierung muss weiter gehen“, sagte Prewo.

Großmann hatte dazu eine Idee. Die Medizinkonzeption 2030 müsse optimiert werden. Details nannte er nicht. „Wir müssen Doppelstrukturen abbauen“, sagte Schuler. Das rief Florian Kling (SPD) auf den Plan. Er mahnte angesichts der erst kürzlich beschlossenen und hart diskutierten Medizinkonzeption „Frieden“ zu bewahren. Wer daran etwas ändern wolle, müsse „Farbe bekennen, wo die Axt angelegt werden soll“, forderte Kling – und zwar vor der Landtagswahl. Man müsse erst einmal abwarten, wie sich die neue Struktur auswirke. Der neue Gesundheitscampus in Calw sei noch nicht eröffnet. Kling erwartet hierdurch einen positiven Effekt. Letzteres sah auch Schmidtke. Und er erinnerte den Ausschuss an einen vergangenen Beschluss: „Sie haben sich für die Doppelhäusigkeit entschieden“.

Kostenfaktor Notaufnahme

Sabine Zenker (CDU) erkundigte sich danach, ob die Schließung von Notfallpraxen – wie in Nagold – zu einem erhöhten Patientenaufkommen in den Notaufnahmen führt. Schmidtke bestätigte dies. Manche kämen wegen eines Rezeptes oder einer Krankschreibung. Das führe zu höheren Kosten. Denn ein Krankenhaus mache mit jedem Patienten in der Notaufnahme etwa 100 Euro Verlust. „Das ist ein erheblicher Kostenfaktor“, sagte er.

Mitarbeiter und Patienten zufrieden?

Ryyan Alshebl (Grüne) wollte wissen, ob die Reformen Auswirkungen auf die Zufriedenheit von Patienten und Personal hätten. Schmidtke erklärte, dass der KVSW im deutschlandweiten Vergleich eine zu hohe Personalkostenquote habe. Wenn andere mit weniger Personal die gleiche Qualität hinbekämen, ginge das im KVSW auch, war er sich sicher. Doch wegen der Reformen „wird es zu Konflikten und Unmut kommen“, sagte Schmidtke. Der KVSW versuche, die Qualität zu sichern und die Mitarbeiter mitzunehmen. Betriebsbedingte Kündigungen oder Outsourcing schloss Schmidtke aus.