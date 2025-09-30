Krankenhäuser Kreis Calw: Fast 17 Millionen Euro Defizit

Der Kreis Calw muss die Millionenverluste der Krankenhäuser für 2024 ausgleichen. Auch in den kommenden Jahren bleibt das Defizit groß. Doch es gibt Hoffnung.
Rund 16,8 Millionen Euro – diesen Verlust muss der Landkreis für das Kreisklinikum Calw-Nagold im Jahr 2024 ausgleichen. Mit dieser Zahl kam der Geschäftsführer des Klinikverbund Südwest (KVSW) Alexander Schmidtke am Montag in den Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss. Zum Vergleich: 2022 betrug der Verlustausgleich 14,7 Millionen Euro, 2023 waren es 13,2 Millionen Euro.