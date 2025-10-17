Der Geschäftsführer der Klinikverbund Südwest gGmbH sprach vor dem Calwer Kreistag von einem geringeren Defizit. Doch einen Grund zum Jubeln sieht er nicht.
„Hätten wir nichts getan, stünden wir heute bei einem Defizit von bis zu 75 Millionen Euro“, erläuterte Alexander Schmidtke, Geschäftsführer der Klinikverbund Südwest gGmbH, vor dem Calwer Kreistag. Damit verdeutlichte Alexander Schmidtke die Wirkung des Ergebnisverbesserungsprogramms. Denn für 2025 werde nun ein Minus von 50,8 Millionen Euro erwartet. In der Planung sei man noch von 62,8 Millionen Euro ausgegangen.