Kreistag und Gemeinderat wollen Verantwortungsträger in Bund und Land wachrütteln. In einer Resolution machen sie auf das erwartete Defizit in Millionenhöhe durch die Corona-Pandemie aufmerksam und fordern finanzielle Unterstützung.















Villingen-Schwenningen - Am Montagabend tat es der Kreistag, am Mittwoch wird es - voraussichtlich - der Gemeinderat der Stadt Villingen-Schwenningen tun: eine Resolution für dass Klinikum auf den Weg bringen. Der baden-württembergische Landtag hat bereits eine Muster-Resolution formuliert, der sich die Region nun anschließt.

Schwarzwald-Baar-Klinikum sticht heraus

"Krankenhäuser in der Krise" titelt das fünfseitige Schreiben, das Verantwortungsträger in Bund und Land wachrütteln und deren Geldbeutel für weitere Unterstützung der Kliniken öffnen soll. Dabei machten Landrat Sven Hinterseh und die Kreisräte keinen Hehl daraus, dass das Schwarzwald-Baar-Klinikum in puncto Wirtschaftlichkeit aus der Masse der Krankenhäuser heraussticht: "Unsere Klinik GmbH hat in den vergangenen Jahren unter Beweis stellen können, dass sie auch unter schwierigen Rahmenbedingungen ausgeglichene Jahresabschlüsse erzielen kann, um somit aus eigener Kraft wirtschaftlich notwendige Investitionen tätigen zu können", stellte Landrat Sven Hinterseh klar. Am erwarteten Defizit in Millionenhöhe sei alleine die Corona-Pandemie schuld.

Das machte auch Klinik-Geschäftsführer Matthias Geiser deutlich: "Wir haben seit 2019 immer schwarze Zahlen geschrieben, 2021 fehlen uns im Vergleich zum Üblichen 15 Millionen Euro." Wie hart das letztlich das Schwarzwald-Baar-Klinikum treffe, werde am Ende der Erfolg der Resolution zeigen. "Die Not ist groß bei den Krankenhäusern, auch bei uns." Es bedürfe kurzfristiger Ausgleichszahlungen und einer Neuauflage der Unterstützungsleistungen des Landes. Das sei eine Grundvoraussetzung für gute Rahmen- und Arbeitsbedingungen und schließlich viel nachhaltiger, führten sie doch dazu, dringend notwendiges Personal zu gewinnen und zu halten.

Hoffnung auf Defizitausgleich

Für etwas Linderung soll auch der Kreis sorgen. So berichtete Hinterseh von einem Aufsichtsratsbeschluss, wonach der Kreis einen Defizitausgleich in Höhe von 2,5 Millionen Euro für das Klinikum abführen soll.

Seitens der Kreisräte standen der Rückhalt und das Ja zur Resolution außer Frage. Auch wenn Walter Klumpp von den Freien Wählern betonte, die Formulierungen in dem Schreiben seien ihm eigentlich noch zu zahm. Wenn einem Haus wie dem Schwarzwald-Baar-Klinikum nur unter heftigsten Anstrengungen eine schwarze Null gelinge, zeige das doch, wie krank die Struktur an sich sei.