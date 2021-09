1 Hanne Heinig (von links), Erika Hils, Erna Kochendörfer, Helga Henning und Monika Winkler werden von Veronika Rapp für ihr langjähriges Engagement im Vorstand geehrt. Foto: Hoffmann

Hauptversammlung: Kranken- und Hilfsverein wünscht sich neue Mitglieder

St. Georgen. Der Kranken-und Hilfsverein hat die bisherigen Folgen der Pandemie gut gemeistert. Vorsitzende Veronika Rapp war sichtlich froh, eine Hauptversammlung abzuhalten, wenn auch nicht im üblichen Rahmen mit Tombola, Essen und Vorführungen. Dennoch hatte sich eine große Anzahl von Mitgliedern eingefunden. In ihren Ausführungen für das Jahr 2019 kam zum Ausdruck, dass hier noch einigermaßen alles in Ordnung war. Ausflüge mit dem Freundeskreis für Behinderte führten unter anderem in die Schweiz. Mit dem Bus ging es auch für die Bewohner der Altenheime auf Tour. Hier überlegt der Verein auf Grund der hohen Teilnehmerzahl, diese künftig in zwei Gruppen aufzuteilen.

Dann kam Corona im Jahr 2020. Die Unterstützung des Freundeskreises für Behinderte, für die Altenheime und den Pflegedienst blieb jedoch erhalten. Hier beschränkte sich alles auf die Abgabe von Geschenken. Die Mitarbeiter wurden hier mit einbezogen, hatten sie doch einiges zu leisten.

Veronika Rapp und ihr Vorstandsteam würden sich auch sehr über neue Mitglieder freuen. Es dürften auch gerne jüngere sein. In den acht Jahren ihrer bisherigen Amtszeit hat sich die Mitgliederzahl um fast 200 verringert. Derzeit sind es 305.

Wolfgang Schergel, Vorsitzender der St. Georgener Altenhilfe, dankte dem Verein für seine Arbeit. Er hat größte Hochachtung vor dieser Leistung. Die Bewohner in den Altenheimen warten schon sehnsüchtig.

Finanziell ging es auch auf Grund von Corona ans Eingemachte. Kassiererin Monika Winkler berichtete, dass die Einnahmen nicht ausreichten, um die Unterstützung der einzelnen Personen und des Pflegedienstes zu gewährleisten. So musste vom Kassenbestand etwas entnommen werden. Für Bürgermeister Michael Rieger war es schön, sich wieder in diesem Rahmen zu sehen. Er sieht den Verein als sehr wichtig für St. Georgen an und dankte ihm für sein Engagement.

Abschließend erteilte der Pfarrer im Ruhestand, Winfried Frech, den Abendsegen in der Versammlung.

Langjährige Vorstandsmitglieder gab es zu ehren. So sind Erika Hils und Hanne Heinig seit 40 Jahren im Gremium. Erna Kochendörfer und Helga Henning sind hier seit 30 Jahren aktiv. Monika Winkler ist seit 20 Jahren dabei. Veronika Rapp dankte allen für ihre Arbeit. Bei den Neuwahlen wurden alle bisherigen Amtsinhaber bestätigt. An der Spitze steht Veronika Rapp. Ihre Stellvertreterin ist Maria Jäckle. Die Finanzen verwaltet Monika Winkler. Schriftführerin bleibt Erika Hils.