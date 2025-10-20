Kranke Bäume in Bitz: Unsichtbare Gefahr auf Waldspielplatz

In Bitz ist es jährlich Usus, sich über den aktuellen Stand im Forst zu informieren.

Der Bitzer Wald, so Christian Beck, stehe im Vergleich zu anderen Regionen wie Harz oder dem Sauerland noch relativ gut da. Um Raum für natürliche Waldentwicklung im Rahmen des Förderprogramms „Klimaangepasstes Waldmanagement“ ging es im Harthauser Tal im Gebiet Kühnershalde. Am Rand der Heidefläche sollen fünf Prozent der Fläche (20,29 Hektar) aus der Nutzung herausgenommen werden. Dort darf keine reguläre Forstwirtschaft betrieben werden, dann gibt es Fördergelder vom Bund. Vom ersten bis zum zehnten Jahr sind das pro Jahr 40 583 Euro, vom elften bis zwanzigsten Jahr jeweils 2029 Euro. Nach Abzug aller Unkosten ergibt sich in 20 Jahren ein Überschuss von 401 772 Euro für die Kommune.

Zuversicht, dass das Geld 2026 bewilligt wird Das Projekt ist gut vorangekommen. Einzig die zugesagten Fördergelder sind vom Bund bis heute nicht bewilligt. Wie Wolfgang Bitzer berichtete, habe man im letzten Jahr im November die Mitteilung erhalten, dass die Mittel ausgeschöpft seien. Der Förderantrag wurde erneut gestellt. Christian Beck verwies darauf, dass nicht nur Bitz in die Röhre geschaut habe. Er sei zuversichtlich, dass das Geld 2026 bewilligt werde.

Zweites Thema beim Waldbegang war die Biotopverbundplanung. Geplant ist, die nicht mehr vitalen Fichten an der Neufraer Steige zu entnehmen und das Gebiet in Weidefläche umzuwandeln.

Auf den ersten Blick gesund

Nur am Rande mit dem Bitzer Wald hat der Waldspielplatz Mörikestraße zu tun. Im Rahmen der Verkehrssicherheitskontrolle hatte sich dort ein großes Problem gezeigt. Die Bäume sehen auf den ersten Blick gesund aus, aber bei zehn Buchen wird durch den Befall mit dem Brandkrustenpilz die Stand- und Bruchsicherheit bald so stark herabgesetzt sein, dass bereits ein kräftiger Wind dazu führen kann, dass Teile des Baums abbrechen oder der komplette Baum in sich zusammenbricht.

Soweit möchte es die Gemeinde Bitz als Grundstückseigentümerin nicht kommen lassen. Eine Alternative zum Fällen der befallenen Bäume gibt es nicht. Was bleibt dann von dem Waldspielplatz übrig? Wenn eine Spezialfirma die Bäume gefällt hat, will sich der Gemeinderat mit dem Thema Neupflanzung beschäftigen.

Was bleibt ist die Erinnerung an einen prachtvollen Baum

Die Verkehrssicherheit war auch bei der mehr als 100 Jahre alten Linde auf dem Bitzer Friedhof rechts neben dem Südportal nicht mehr gewährleistet. In der letzten Gemeinderatssitzung hatte Raphaela Gonser bekannt gegeben, dass die unter Naturschutz stehende Linde gefällt werden muss.

Ihr blute das Herz, so Gonser, aber alle Stabilisierungsmaßnahmen der letzten Jahre konnten den Verfall nicht aufhalten. Seit letzter Woche bleibt nur noch die Erinnerung der Einheimischen an den prachtvollen Baum.

Bekämpfung der Rosskastanienminiermotte ist schwierig

Auch eine 100 Jahre alte Kastanie auf dem Hof hinter der alten Schule bereitet Sorgen. Dort hat sich seit längerer Zeit die Rosskastanien-Miniermotte eingenistet. Betroffene Rosskastanien werfen teilweise schon im Sommer Laub ab. Die Bekämpfung der Rosskastanienminiermotte ist schwierig. Sie tötet die Bäume nicht, sondern schwächt sie nur. Wie lange der Baum überlebt, ist nur eine Frage der Zeit. Aus Sicherheitsgründen muss die Kastanie zeitnah gefällt werden.