Kranke Bäume in Bitz: Unsichtbare Gefahr auf Waldspielplatz

In Bitz ist es jährlich Usus, sich über den aktuellen Stand im Forst zu informieren.
Der Bitzer Wald, so Christian Beck, stehe im Vergleich zu anderen Regionen wie Harz oder dem Sauerland noch relativ gut da. Um Raum für natürliche Waldentwicklung im Rahmen des Förderprogramms „Klimaangepasstes Waldmanagement“ ging es im Harthauser Tal im Gebiet Kühnershalde. Am Rand der Heidefläche sollen fünf Prozent der Fläche (20,29 Hektar) aus der Nutzung herausgenommen werden. Dort darf keine reguläre Forstwirtschaft betrieben werden, dann gibt es Fördergelder vom Bund. Vom ersten bis zum zehnten Jahr sind das pro Jahr 40 583 Euro, vom elften bis zwanzigsten Jahr jeweils 2029 Euro. Nach Abzug aller Unkosten ergibt sich in 20 Jahren ein Überschuss von 401 772 Euro für die Kommune.