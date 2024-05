Bischofstraße in Calw ist wieder offen

1 Die ZOB-Kreuzung ist wieder frei. Foto: Klormann

Der Verkehr ist zurück in der Innenstadt – später als gehofft, aber so wie ursprünglich angekündigt.









Was war das für ein Spektakel, als am Wochenende die 30-Tonnen-Fußgängerbrücke eingehoben wurde. Europas größter Kran war angerückt, um den Verbindungssteg zwischen dem neuen Turm des Calwer ZOBs und den Gleisen der Hesse-Bahn an Ort und Stelle zu bringen.