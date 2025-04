Kran auf dem Schlossplatz in Hechingen

1 Arbeiter haben mit einem Kran das Dach des Hohenzollerischen Landesmuseums ausgebessert. Foto: Klaus Stopper

Ein riesiger mobiler Kran steht am Mittwoch auf dem Schlossplatz in Hechingen direkt vor dem Hohenzollerischen Landesmuseum. Was hat er dort gemacht?









Ein riesiger Mobilkran war am Mittwoch auf dem Hechinger Schloßplatz aufgebaut. Das aufgerichtete Gitterwerk war weithin zu sehen. Der Grund dafür: Am historischen Gebäude des Alten Schloßes, das heute das Hohenzollerische Landesmuseum beherbergt, war am Dach eine Stelle undicht geworden, Wasser drang ein.