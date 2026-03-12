Kraftstoffpreise in Schramberg: Sprit kostet mehr als zwei Euro – so erleben Tankstellenbetreiber die Lage

Die Kraftstoffpreise sind deutlich gestiegen. Für Autofahrer wird das Tanken spürbar teurer. Doch auch unabhängige Tankstellenbetreiber geraten zunehmend unter Druck.
Der Blick auf die Preistafel an den Tankstellen sorgt derzeit häufig für Stirnrunzeln. Innerhalb weniger Wochen ist der Preis für einen Liter Kraftstoff deutlich gestiegen. Was vor kurzem noch um die 1,60 Euro kostete, liegt aktuell oft wieder deutlich über zwei Euro. Sogar Diesel kostet teilweise mehr als 2,50 Euro. Grund für die Entwicklung ist vor allem der kürzlich ausgebrochene Krieg im Iran, der die internationalen Ölpreise spürbar nach oben treibt. Für Autofahrer bedeutet das: Der Weg zur Zapfsäule schmerzt im Geldbeutel.