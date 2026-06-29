Der Branchenverband bft erwartet, dass es erst zwölf Stunden nach dem Ende des Steuerrabatts an der Zapfsäule deutlich teurer wird. Die 12-Uhr-Regel ist ihm nicht nur deswegen ein Dorn im Auge.
Berlin - Der Tankstellenverband bft erwartet, dass das Ende des Tankrabatts in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erst am folgenden Mittag an den Zapfsäulen durchschlägt. Um Mitternacht, wenn der Steuervorteil endet, könne man die Preise wegen der 12-Uhr-Regel nicht erhöhen, sagt der Vorstandsvorsitzende Carsten Müller. Und auch eine Erhöhung bereits am Mittag davor sei nicht umsetzbar, da die großen Mineralölgesellschaften dies aus Angst vor Shitstorms nicht täten.