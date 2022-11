Kraftklub und Co.

1 Auch beim Happiness Festival 2023 sollen wieder viele Künstler das Publikum begeistern. (Archivbild) Foto: Alisia Sina Wagner

Die ersten Künstler, die beim Happiness Festival 2023 in Straubenhardt auftreten sollen, sind nun von den Veranstaltern bekannt gegeben worden. Mit dabei ist auch die bekannte Band Kraftklub.















Straubenhardt - "Happianer! Hier sind sie, die ersten Acts für das Happiness Festival 2023", kündigen die Veranstalter auf ihrer Homepage an. Neben der bekannten deutschen Band Kraftklub, sollen auch Künstler wie BHZ, Majan, Disarstar, Lostboi Lino, Dilla und 100 Kilo Herz performen. Und das sei längst nicht alles: Viele weitere "Acts" sollen beim Happiness Festival 2023 auf der Bühen stehen.

Die Veranstalter kündigen an, dass sie "bald" verraten, wer noch dabei sein wird und dass sie es "kaum mehr abwarten" könnten.

Tickets sind noch erhältlich

Das Happiness Festival soll vom 13. bis zum 15. Juli 2023 in Straubenhardt stattfinden. Tickets können auf der Homepage zum Festival erworben werden.

Zuletzt fand das Happiness Festival vom 14. bis zum 16. Juli 2022 in Straubenhardt statt. Als Headliner trat unter anderem die Band Seeed auf, was erst einige Wochen vor Festival-Beginn bekannt gegeben wurde. In den Jahren 2020 und 2021 musste das das Happiness Festival coronabedingt abgesagt werden.