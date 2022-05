Unser Blog zum DFB-Pokal "Überragend" - Löw lobt SC Freiburg nach bitterer Niederlage

Die Fans des SC Freiburg durften zwar nicht den DFB-Pokalsieg feiern. Doch was sie da am Freitag und am Samstag in Berlin zelebriert haben, sucht seinesgleichen. Auf dem Breitscheidplatz gab es einen großen SC-Fanhock am Samstagmittag. Im Anschluss pilgerten die Anhänger der Breisgauer ins Olympiastadion. Unser Reporter Felix Gieger war live dabei.