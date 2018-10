Kraftdreikampf Albstädter Athleten holen sich deutsche Meistertitel

Voraus ging ein langes und intensives Training, das der Betreiber des Gesundheits- und Fitnessstudios "Bestform", Michael Maute, tatkräftig unterstützt hatte. Optimale Trainingsbedingungen waren aufgrund des kürzlich erfolgten Umbaus der Trainingsflächen im "Bestform" vorhanden.

Im Crossfit-Center in Ansbach, dem Wettkampfort, war für Verpflegung dann gut gesorgt, und die Kampfrichter und Helfer führten den Wettkampf fair und professionell.

Am Samstag begann der Wettkampf mit den Frauen in verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen. In der Klasse M3 bis 70 Kilo Körpergewicht erreichte Daniela Müller in den Disziplinen Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben mit jeweils den Nationalen Rekorden den ersten Platz. Am Samstagnachmittag waren die Männer bis 90 Kilo Körpergewicht an der Reihe. Am Sonntag ging es für die Männer zwischen 100 und 145 Kilo Körpergewicht um den Sieg.