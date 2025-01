Kräuterkasten Ebingen: Mammutzahn bekommt Gesellschaft

1 Werner Ermel (links) und Jürgen Scheff mit den beiden neuen Besitztümern des Ebinger Museums im Kräuterkasten Foto: Kistner

Es mag Zufall gewesen sein, aber das Geschenk traf unmittelbar vor Weihnachten ein: Werner Ermel aus Truchtelfingen hat dem Ebinger Museum im Kräuterkasten zwei Mammutzähne überlassen, einen Stoß- und einen Backenzahn.









Link kopiert



Die Freude von Kurator Jürgen Scheff ist groß, denn das Museum für Vor- und Frühgeschichte im Kräuterkasten besitzt zwar schon einen Mammutzahn, aber dessen Zustand ist nicht annähernd so gut wie der des Neuzugangs. Erwachsene Mammuts hatten, genau wie die Elefanten der Jetztzeit, auf jeder Seite des Kiefers bis zu drei Backenzähne, von denen einer an die 20 Zentimeter lang und mindestens ebenso hoch war. Das blieb aber nicht so: Mit der Zeit nutzte sich so ein Backenzahn stark ab. Allerdings kauten die Mammuts immer nur auf dem vordersten Backenzahn einer Kieferhälfte; war er verbraucht, fiel er aus, und von hinten kam der nächste als Ersatz nach.