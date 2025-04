Verkehr in Hechingen Feuerwehr blockiert – nun kommt verkehrsberuhigter Bereich

Bei den jüngsten Einsätzen am Schulzentrum in Hechingen in der Straße „Am Schloßberg“ wurde die Feuerwehr von parkenden Autos ausgebremst. Unsere Redaktion erklärt, wie sich das in Zukunft ändern soll.