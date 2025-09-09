Krämermarkt in Berneck: Manch Händler wird sehnlichst erwartet

Einmal im Jahr findet in Berneck ein Krämermarkt mit Unterhaltungsprogramm statt. 15 fahrende Händler hatten ihre Stände rund um den Dorfbrunnen aufgeschlagen.
Wegen der familiären Atmosphäre und weil keine Standgebühr erhoben wird, kommen fahrende Händler immer wieder gerne in den kleinen Altensteiger Stadtteil, war beim Rundgang wiederholt zu hören. Aber auch wegen der vielen treuen Kunden, sagt Ulrich Kleinknecht aus Riedlingen an der Donau, der seit 28 Jahren am ersten Septemberwochenende den Termin wahrnimmt.