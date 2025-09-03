Krämermarkt Berneck: Familiärer Markt sorgt für Unterhaltung

Einmal im Jahr findet im Altensteiger Stadtteil Berneck ein besonderer Krämermarkt statt: Am Samstag, 6. September, von 8 bis 16 Uhr ist es wieder soweit.

Die Besucher können beim Bernecker Krämermarkt an den Ständen fahrender Händler nach Textilien für die ganze Familie Ausschau halten, einen Blick auf sortenreine Schnäpse und Liköre werfen, selbst erzeugtes Obst und Gemüse einkaufen, Schmuckstücke auswählen, zur Verfeinerung von Speisen nach unterschiedlichen Gewürzen suchen, mit Türkränzen und anderen kunsthandwerklichen Artikeln die eigene Wohnung verschönern, den Bedarf an Kurz- und Haushaltswaren decken, Messer und Beile vom Scherenschleifer aus Horb schärfen lassen, gebrannte Mandeln knabbern und was sonst noch alles angeboten wird.

Händler nehmen weite Wege in Kauf Die familiäre und stimmungsvolle Atmosphäre in Berneck sorgt dafür, dass sich jedes Jahr genügend Händler zum Krämermarkt anmelden – selbst wenn das bedeutet, dass längere Anfahrtswege in Kauf genommen werden müssen, wie im vergangenen Jahr bei einem Ehepaar aus Riedlingen an der Donau, einem Bekleidungshändler aus Bodelshausen und einer Schmuckhändlerin aus Eppelheim. Auch beim diesjährigen Krämermarkt werden wieder 15 bis 18 Händler erwartet. Wieder müssen manche früh aufstehen, um es rechtzeitig in den Nordschwarzwald zu schaffen.

Fritz Greue wird die Marktbesucher wieder mit seinem Akkordeon unterhalten. (Archivfoto) Foto: Manfred Köncke

Außerdem werden die Gäste mit einem kleinen, aber feinen Programm unterhalten und zum längeren Verweilen animiert. Der Männergesangverein Berneck mit Dirigent Joel Mutschler bereitet sich auf zwei Auftritte um 11 und um 12 Uhr vor und wird mit ziemlicher Sicherheit wieder das Bernecker Heimatlied anstimmen. Fritz Greue wird die Besucher voraussichtlich mit volkstümlichen Melodien auf seinem Akkordeon unterhalten und derzeit wird noch überlegt, mit welchen Basteleien und Spielen Kinder unterhalten werden können.

Zwei Märchenstücke führt Schauspielerin Andrea Weber beim Markttag am Samstag in Berneck auf. Foto: Manfred Köncke

Schauspielerin Andrea Weber vom Enri-Theater will um 11.30 Uhr im oberen Stock der Ortsverwaltung das Märchen „Dornröschen“ aufführen und um 14 Uhr den „Froschkönig“. Wie immer spielt sie alle Rollen selbst und schlüpft in unterschiedliche Kostüme.

Ortsvorsteher begrüßt die Besucher

Am Stand des Kindergartens Berneck gibt es wieder viele von Erzieherinnen und Eltern gebackene Kuchen und Torten. Man kann sie an Ort und Stelle mit heißem Kaffee genießen oder mit nach Hause nehmen. Der Sportverein Berneck/Zwerenberg besorgt Grillwürste und Pommes. Begrüßt werden die Besucher vom neuen Ortsvorsteher Patrick Krahe. Bei ihm laufen auch die organisatorischen Fäden zusammen.

Marktrecht seit dem Jahr 1701

Seit 1701 besitzt der kleine Stadtteil mit der Burg und der Laurentiuskirche in luftiger Höhe das Marktrecht, was sich in schriftlichen Quellen nachweisen lässt. Daran hatte sich auch nach der Eingemeindung zur Stadt Altensteig nichts geändert. Dreimal im Jahr fand ein Krämer- und Schweinemarkt in der Ortsmitte statt. Weil er im Laufe der Zeit immer mehr an Zugkraft verlor, beschloss der Ortschaftsrat 1977, ihn künftig nur noch einmal am ersten Samstag im September zu veranstalten – und zwar mit einem Unterhaltungsprogramm.