Krämermarkt Berneck: Familiärer Markt sorgt für Unterhaltung

Einmal im Jahr findet im Altensteiger Stadtteil Berneck ein besonderer Krämermarkt statt: Am Samstag, 6. September, von 8 bis 16 Uhr ist es wieder soweit.
Die Besucher können beim Bernecker Krämermarkt an den Ständen fahrender Händler nach Textilien für die ganze Familie Ausschau halten, einen Blick auf sortenreine Schnäpse und Liköre werfen, selbst erzeugtes Obst und Gemüse einkaufen, Schmuckstücke auswählen, zur Verfeinerung von Speisen nach unterschiedlichen Gewürzen suchen, mit Türkränzen und anderen kunsthandwerklichen Artikeln die eigene Wohnung verschönern, den Bedarf an Kurz- und Haushaltswaren decken, Messer und Beile vom Scherenschleifer aus Horb schärfen lassen, gebrannte Mandeln knabbern und was sonst noch alles angeboten wird.