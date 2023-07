Erneut brennen Autos Straßburg kommt auch am Wochenende nicht zur Ruhe

Erneut brennende Autos und Gewalt: Auch am Wochenende kommt Straßburg offenbar nicht zur Ruhe. Laut Medienberichten haben zahlreiche Einzelhändler in der Innenstadt in Erwartung weiterer Ausschreitungen am Samstag ihre Geschäfte geschlossen.