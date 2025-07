SV Zimmern trifft im WFV-Pokal in Runde zwei auf SSV Reutlingen

Kracherspiel am Dienstag

1 Auf den SV Zimmern wartet ein echtes Kracherspiel im WFV-Pokal. Foto: Bernd Müller Wie erwartet hat sich Reutlingen im Pokal durchgesetzt und kommt nun bereits am Dienstag zum SV Zimmern. Grund ist der Oberliga-Start am Freitag.







Link kopiert



Für den SV Zimmern kommt der Pflichtspielauftakt in die Saison ein paar Tage früher, als zunächst erwartet. Denn eigentlich hätte der Landesligist erst am 2. August in der zweiten Runde des WFV-Pokal eingreifen sollen.