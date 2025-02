Nach dem spektakulären Erfolg über den FC Liverpool am Dienstag fand am Freitagmittag die Auslosung des Achtelfinals in der UEFA Youth League statt. Mehrere namhafte Vereine waren noch im Lostopf dabei.

Das Team von Nico Willig tritt im Achtelfinale eine Auswärtsreise an. So geht es zum portugiesischen Topclub Sporting Lissabon. Gespielt wird am 4. oder 5. März. Die Klasse des kommenden Gegners zeigt sich unter anderem beim Blick auf das Achtelfinale: Gegen die AS Monaco gab es einen deutlichen 4:0-Erfolg. Mit 16 Punkten schloss Sporting die Gruppenphase zudem als Zweiter von 36 Teams ab.

Gegen den FC Barcelona?

Sollte ein Auswärtssieg in Portugal gelingen, gäbe es zur Belohnung ein Heimspiel im Viertelfinale. Es könnte ein ganz großer Name in Stuttgart aufschlagen: Der Gegner hieße Aston Villa oder FC Barcelona. Auch in einem potenziellen Halbfinale hätte der VfB Heimrecht. Zunächst einmal gilt es aber die hohe Hürde Sporting Lissabon zu nehmen.