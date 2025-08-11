Krach in Bösingen: Es rumort im Schwäbischen Albverein

Der Vorstand der Bösinger Ortsgruppe widerspricht den Vorwürfen der Intransparenz und mangelnder Kommunikation. Er verweist stattdessen auf Probleme im Hauptverein.
Der Ortsgruppe Bösingen passt es nicht mehr mit Schwäbischen Albverein. Geltend gemacht wurde vor allem eine hohe Verschuldung. Weshalb die Auflösung der Ortsgruppe und die Gründung eines neuen Bösinger Vereins beschlossen wurde. „Mangelnde Transparenz“ wurde dem Bösinger Vorstand daraufhin vom Gauvorstand vorgeworfen. Dagegen verwahren sich die Bösinger.