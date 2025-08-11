Krach in Bösingen: Es rumort im Schwäbischen Albverein

Der Vorstand der Bösinger Ortsgruppe widerspricht den Vorwürfen der Intransparenz und mangelnder Kommunikation. Er verweist stattdessen auf Probleme im Hauptverein.

Der Ortsgruppe Bösingen passt es nicht mehr mit Schwäbischen Albverein. Geltend gemacht wurde vor allem eine hohe Verschuldung. Weshalb die Auflösung der Ortsgruppe und die Gründung eines neuen Bösinger Vereins beschlossen wurde. „Mangelnde Transparenz“ wurde dem Bösinger Vorstand daraufhin vom Gauvorstand vorgeworfen. Dagegen verwahren sich die Bösinger.

„Die Vorwürfe und Aussagen sind nicht korrekt und entsprechen nicht dem Vorgehen und der Kommunikation der Ortsgruppe“, teilt Hans-Willi Kraft, Vorsitzender bis Jahresende 2025, mit.

Kontinuierliche Neuverschuldung

Diese habe in der Frühjahrsversammlung des Heuberg-Baar-Gaus die Finanzpolitik des Hauptvereins kritisch hinterfragt, der seit 2022 jedes Jahr rund 300 000 Euro Schulden mache, wie auch in den „Blättern des Schwäbischen Albvereins“, Ausgabe 3/2024, nachzulesen sei.

In einer Email an den Präsidenten habe der Vorstand der Ortsgruppe um eine Stellungnahme zur künftigen Finanzpolitik des Hauptvereins gebeten. Diese Anfrage sei unbeantwortet geblieben. Darüber hinaus wurde von Vizepräsident Thomas Keck in den „Blättern“ , Ausgabe 2/2025, angekündigt, dass in den kommenden zehn Jahren nochmals drei Millionen Euro benötigt würden, um die Aufgaben zu schultern.

Nicht nur Bösingen hat Bedenken

„Aus diesem Grund haben auch verschiedene Gauvorsitzende an den Präsidenten Hans-Ulrich Rauchfuß geschrieben, er möge doch bitte im Mai 2025 nur noch für ein Jahr kandidieren, da es seine Gesundheit eventuell nicht zulässt, den SAV zu konsolidieren“, berichtet Kraft. In diesem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, werden als Herausforderungen an den Verein unter anderem die Mitgliederentwicklung und das „Ortsgruppensterben“, ausdrücklich „seit einigen Jahren die Finanzen“ und „das weitere Vorgehen hinsichtlich unserer Liegenschaften“ genannt.

Strukturelle Änderungen

Um diesen Herausforderungen gewachsen sein zu können, brauche es, so die Verfasser, „einen Gesamtvorstand, der mit allen handelnden Personen voll belastbar ist und miteinander als Team effektiv und kollegial zusammenarbeitet.“ Sie weisen darauf hin, dass dieses auch strukturelle Änderungen im Bereich Vorstand und Geschäftsführung beziehungsweise deren Befugnisse und Zuständigkeiten erfordere.

Der Brief blieb, so stellt Kraft fest, „nach unserer Kenntnis unbeantwortet, und der Präsident wurde im Mai 2025 für weitere vier Jahre Amtszeit wiedergewählt.“

Rauchfuß habe bei dieser Versammlung auch gesagt, das Wichtigste sei jetzt, neue Einnahmen zu generieren und die Ausgaben zu reduzieren.

Finanzen erläutert

„Wir haben unseren Mitgliedern in der Mitgliederversammlung der Ortsgruppe Bösingen am 19. Juli die Bilanz des Hauptvereins erläutert“, berichtet Kraft. Den Einnahmen des Schwäbischen Albvereins Stuttgart in Höhe von 1,9 Millionen Euro stünden demnach Verwaltungsausgaben in Höhe von circa 1,59 Millionen Euro gegenüber. Als Quelle nennt Kraft den Bericht des Vorsitzenden des Heuberg-Baar-Gaus, Klaus Butschle, bei der Gauversammlung im Herbst 2024.

Rederecht gewährt

Der Vorsitzende der Ortsgruppe Bösingen nimmt auch Stellung zu den Klagen des Vertreters des Hauptvereins über seine Behandlung bei der Auflösungsversammlung. Er sei demnach unangemeldet zur Mitgliederversammlung in Bösingen gekommen „und setzte sich, ohne sich vorzustellen“. Der Vorstand habe beschlossen, ihn als Gast zuzulassen. „Er musste sich das Rederecht keineswegs erstreiten“, teilt Kraft mit. Der Gast habe „mindestens zehn Minuten Redezeit“ gehabt und am Ende gesagt, dass der SAV auf die Bösinger Mitglieder verzichten könne.

„Dem Hauptverein Stuttgart war unsere Mitgliederversammlung bekannt, es hat sich im Vorfeld der Versammlung weder aus Stuttgart noch vom Gau jemand bei dem Vorstand der Ortsgruppe Bösingen gemeldet“, fügt Kraft hinzu.

Laut Rückmeldung der anwesenden Mitglieder sowie der eingeladenen Vertreter der Gemeinde sei eindeutig, dass der Vorstand die finanzielle Situation des Hauptvereins „sehr sachlich“ vorgetragen und die Mitglieder weder dazu gedrängt habe, zu kündigen, noch dem neuen Verein beizutreten.