„Kouzina“ in Albstadt schließt: Verdienter Ruhestand nach 45 Jahren

45 Jahre lang waren Giorgios und Eleni Sidiropoulos im Raum Albstadt als Gastronomen tätig, zuletzt in der Ebinger „Kouzina“. Jetzt ziehen die beiden einen Schlussstrich.
Er ist 77, sie 70 Jahre alt – wer mag es den beiden verübeln, dass sie sich jetzt von ihrem kraft- und zeitaufwendigen Metier verabschieden? 45 Jahre lang waren Giorgios und Eleni Sidiropoulos in der Gastronomie tätig, zunächst von 1980 bis 1988 im Tailfinger „Sonnenhof“, danach fünf Jahre lang in ihrer griechischen Heimat, genauer: in Giannitsa bei Thessaloniki. 1993 kehrten sie in den Talgang zurück und übernahmen die „Grüne Au“ in der Hechinger Straße in Tailfingen. 1999 wechselten sie dann nach Winterlingen , wo sie 15 Jahre lang den „Saalbau“ bewirtschafteten, ehe sie 2014 nach Albstadt zurückgingen und dort weitere elf Jahr lang die „Kouzina“, auf Deutsch „Küche“, führten.