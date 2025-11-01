Kostüme: Messerscharfe Zähne - Heidi Klum gibt gruseligen Einblick

Beim Countdown für ihre Halloween-Party stimmt Heidi Klum auf ihr Kostüm ein. Messerscharfe Zähne gehören dazu - ihre Fans rätseln.
Los Angeles - Heidi Klum (52) hat die Spekulationen über ihr diesjähriges Kostüm bei den letzten Vorbereitungen für ihre traditionelle Halloweenparty weiter angeheizt. Nosferatu, Grinch, Alien, King Kong, Schwarze Witwe oder Anglerfisch - rätselten Fans auf Instagram. Klum postete dort Fotos und Videos von ihrer Verwandlung und verlinkte den Maskenbildner Mike Marino. Der hatte das deutsche Model schon häufiger bis zur Unkenntlichkeit verändert.