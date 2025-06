Nato-Gipfel in Den Haag Beim Nato-Gipfel dreht sich alles um Trump

US-Präsident Trump kommt mit einem Erfolg im Gepäck beim Nato-Gipfel an: Gerade erst hat er eine Feuerpause im Iran-Krieg vermittelt. Am Mittwoch steht in Den Haag ein historischer Beschluss an.