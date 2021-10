2 Gähnende Leere auf dem Thalia-Parkplatz in Tailfingen. Bis zur Mittagszeit wurden 28 Schnelltests vorgenommen. Foto: Müller

Monatelang waren die Coronaschnelltests kostenlos gewesen – seit Montag müssen die Bürger wenn sie einen negativen Testnachweis brauchen, den eigenen Geldbeutel aufmachen. Schon im Vorfeld sorgte dies bei vielen für Verärgerung.















Albstadt - Zuletzt hatte die Albstädter Sicherheitsfirma Be Save, die seit Mai Schnelltests im Auto am Thalia-Theater in Tailfingen und an der Domäne in Hechingen anbietet, wöchentlich zwischen 3000 und 5000 Testungen vorgenommen. Trotz steigender Impfquote schien die Nachfrage an Schnelltests weiterhin hoch zu sein. Bisher hatte der Bund die Kosten dafür übernommen. Seit Montag ist damit allerdings Schluss. Wer einen Nachweis über einen Schnelltest braucht – etwa für Reisen, Restaurant-, Friseur-, Krankenhaus- oder Fitnessstudiobesuche, muss diesen nun selbst bezahlen. Die Preise liegen meist um die 15 bis 30 Euro. Besave berechnet an seinen beiden Drive-In-Stationen zehn Euro pro Test.