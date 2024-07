1 Einer der Standorte für die Trinkwasserbrunnen ist der Jeseniceplatz in Nagold. Foto: Heiko Hofmann

Jetzt ist es beschlossene Sache: Die Stadt Nagold baut drei öffentliche Trinkwasserbrunnen auf. Was nach einer spritzigen Idee klingt, ist letztlich auch die Umsetzung einer gesetzlichen Vorgabe. Die AfD-Fraktion stimmte dennoch dagegen.









Vier Gegenstimmen gab es am Ende für den Beschlussvorschlag der Stadtverwaltung. Ein Abstimmungsergebnis, an das man sich in Nagold womöglich in den nächsten fünf Jahren gewöhnen muss.