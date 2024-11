So kommt „der Pendler“ bei den Fahrgästen an

1 Ein Fahrgast steigt an der Stadthalle in den Pendler ein. Kurz danach geht es los in Richtung Innenstadt. Foto: Alt

Er „koscht nix“ – aber taugt er was und wird er auch rege genutzt? Das wollten wir wissen und sind in „den Pendler“ eingestiegen.









„Spring rein, spring raus – koscht nix“ – so wirbt die Stadt für den Pendelbus, der während des Baus des Parkhauses auf dem Parkplatz Groß’sche Wiese (Zentrum) die Pendler vom Parkplatz an der Stadthalle in die Innenstadt und wieder zurück bringen soll – und das 21 Mal am Tag.