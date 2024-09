1 Besucher können unter anderem auf einen Workshop im Bereich Malen und Zeichnen gespannt sein Foto: Europa-Park

Besucher können am 15. September in Rust ihr Talent entdecken.









Link kopiert



In der Talent Academy gibt es am 15. September für alle Interessierten von 12Uhr bis 17 Uhr einen „Tag der offenen Tür“ . In den modernen Kurs- und Unterrichtsräumen bieten die Trainer der erfolgreichen Institution kostenlose Workshops an und bringen die Besucher dazu, ihre ganz persönlichen Talente zu entdecken. Zudem zeigen die Mitglieder ihr Können bei verschiedenen Auftritten, erklärt der Europa-Park.