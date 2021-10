In Villingen-Schwenningen soll über neue Strategie entschieden werden

1 Das Schnelltest-Center zieht vom Theater am Ring in die Container-Büros auf dem Rathaus-Parkplatz. Das Test-Center im Karl-Haag-Saal bleibt bestehen. Foto: Eich

Da mittlerweile allen Bürgern ein unmittelbares Impfangebot gemacht werden kann, ist eine dauerhafte Übernahme der Kosten für alle Corona-Tests durch den Bund und damit den Steuerzahler nicht länger erforderlich. Das kostenlose Testangebot endet daher bekanntlich am 11. Oktober.















Villingen-Schwenningen - Doch was bedeutet das konkret? Wie aus der Vorlage des Verwaltungs- und Kulturausschusses hervorgeht, müssen asymptomatische Personen die Testkosten zukünftig grundsätzlich selber tragen. Personen, für die keine Möglichkeit besteht, einen vollständigen Impfschutz zu erlangen, haben auch weiterhin die Möglichkeit, sich mindestens einmal wöchentlich kostenlos mit einem Schnelltest testen zu lassen.

Die Ausnahmen

Folgende Personen erhalten auch weiterhin kostenlose Testangebote:n Personen, die zum Zeitpunkt der Testung noch keine zwölf Jahre alt sind oder erst in den letzten drei Monaten vor der Testung zwölf Jahre alt geworden sind.n Personen, die aufgrund einer medizinischen Kontraindikation zum Zeitpunkt der Testung nicht gegen das Coronavirus geimpft werden können. Das gilt insbesondere bei einer Schwangerschaft im ersten Schwangerschaftsdrittel, da die Ständige Impfkommission für diesen Zeitraum bislang keine generelle Impfempfehlung ausgesprochen hat. n Personen, die sich wegen einer nachgewiesenen Infektion mit dem Coronavirus selbst in Absonderung begeben mussten, können sich kostenlos testen lassen, wenn die Testung zur Beendigung der Absonderung erforderlich ist.n Bis zum 31. Dezember können sich alle, die zum Zeitpunkt der Testung noch minderjährig sind, kostenlos testen lassen. Das Gleiche gilt auch für Schwangere, die sich trotz der mittlerweile vorhanden Impfempfehlung der ständigen Impfkommission, ausreichend über die bestehenden Impfangebote informieren können sollen.

Die Kostenübernahme

Ein Fragezeichen gibt es jedoch noch beim Preis für die nicht kostenfreien Tests. "Oberstes Ziel der Preisermittlung ist die Kosten­deckung", heißt es vonseiten der Verwaltung. Diese sei jedoch von einer Vielzahl von Faktoren abhängig.

Mögliche Zuständigkeits- und Preisvarianten wird die Stadtverwaltung am kommenden Mittwoch, 13. Oktober, im Verwaltungs- und Kulturausschuss zur Diskussion stellen. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, werden die städtischen Test-Center bis zum Beschluss im Gemeinderat am 19. Oktober vorerst weiter betrieben.