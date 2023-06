Anlässlich der 60-jährigen Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich können junge Menschen kostenlose Bahntickets in das Nachbarland beantragen. Doch die Internetseite ist offensichtlich abgestürzt.

Viele junge Menschen in Deutschland hatten am Montag ab 10 Uhr die kostenlosen Bahntickets nach Frankreich beantragen wollen, doch die Internetseite zur Registrierung war nicht erreichbar. Anlass für die Aktion ist die 60-jährige Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich. Insgesamt sind 60 000 kostenlose Bahntickets für junge Menschen zwischen 18 und 27 Jahren verfügbar, 30 000 für Deutsche, 30 000 für Franzosen. Mit dem Ticket sind Bahnfahrten in der zweiten Jahreshälfte für einen Monat im Nah- und Fernverkehr des jeweiligen Nachbarlandes möglich.

Twitter-Nutzer üben Kritik und machen sich lustig

Doch vergeblich blickte man auf die Webseite, die auch bei mehrfachem Aktualisieren eine Fehlermeldung anzeigte. Es dauerte nicht lange, bis sich die ersten Nutzer des Kurznachrichtendienstes Twitter über die unerreichbare Seite beschwerten: „Deswegen machst du bei so was halt kein First-Come First-Serve“, kritisiert ein Nutzer und liefert gleich einen Verbesserungsvorschlag: „Mach doch einfach ein 1-Tages Fenster zum Registrieren und lose dann aus. Ist doch eh viel fairer für alle 18-27 Jährigen, die an diesem Montag vielleicht... Schule oder Uni haben?“

Eine Nutzerin schreibt: „Meine mentale Stabilität gleicht der Stabilität der Seite für den deutsch-französischen Freundschaftspass.“ Eine andere kommentiert mit einer Portion Ironie: „Der deutsch-französische-Freundschaftspass scheitert an unseren Internet-Kapazitäten, wer hätte damit nur rechnen können?“

Später übertrumpfen sich die Nutzerinnen und Nutzer mit witzigen Memes. Etwa mit einem Bild eines Mannes, der scheinbar überfordert auf Server blickt und dem Kommentar: „Die Website vom deutsch-französischen Freundschaftspass grade.“

Ein anderer vergleicht die Registrierung mit dem Erklimmen einer steilen Eiswand:

Eigentlich sollte es den jungen Menschen ab 10 Uhr möglich sein, sich für die kostenlosen Bahntickets zu registrieren, doch später hieß es auf der Website, die Registrierung sei erst ab 10.30 Uhr möglich, etwas später dann erst ab 11 Uhr. Das Bundesverkehrsministerium verwies auf Anfrage nach den Ursachen an die Deutsche Bahn, von dort hieß es: „Der von Eurail beauftragte IT-Dienstleister arbeitet mit Hochdruck an der Lösung.“