Kostenlose Attraktionen: Das wird beim Kinder- und Familientag in Neubulach geboten

Preisverleihung des Mal- und Zeichenwettbewerbs

Zudem findet die Preisverleihung des Mal- und Zeichenwettbewerbs statt, der den ganzen Mai über lief. Um die Speisen und Getränke kümmert sich die Fußballabteilung des SC Neubulach – ebenso um einzelne Attraktionen wie die Hüpfburg. Die Freiwillige Feuerwehr bietet ebenfalls eine Station mit einem Feuerwehrauto an, bei der die Kinder sich rund um die Themen Feuerwehr und Wasser austoben können, wie Wichert ausführt. Die Firma Kölbo organisiert den Escape-Room im Jugendhaus. Das Team der Ganztagesbetreuung bietet Kaffee, Kuchen und Eis an.