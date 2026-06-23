Kostenlose Attraktionen: Das wird beim Kinder- und Familientag in Neubulach geboten
1
Die Organisatoren aus dem Team der Jugendsozialarbeit Jule Adam (von links), André Wichert und Sabine Huber freuen sich auf das Event. Foto: L. Schwämmle

Spiel und Spaß für Groß und Klein: Die Jugendsozialarbeit veranstaltet am Samstag, 27. Juni, zum ersten Mal einen Kinder- und Familientag in Neubulach.

Die Jugendsozialarbeit Neubulach veranstaltet am Samstag, 27. Juni, zum ersten Mal einen Kinder- und Familientag. Geboten werden Spiel, Spaß und Action für Groß und Klein. André Wichert, Leiter der Jugendsozialarbeit, stellt unserer Redaktion das vielfältige Programm vor. Es gibt eine Spielstraße, Kinderschminken, eine Hüpfburg, Fußball-Darts auf dem Kunstrasen, Bull Riding in der Turn- und Festhalle, einen Escape Room im Jugendhaus und eine Bühne am Skaterplatz – dort treten verschiedene Kindergruppen mit musikalischen Beiträgen auf. Dabei sind der Schulchor, das Schulorchester, eine Tanzgruppe und weitere. Das Programm ist kostenlos.

 

Preisverleihung des Mal- und Zeichenwettbewerbs

Zudem findet die Preisverleihung des Mal- und Zeichenwettbewerbs statt, der den ganzen Mai über lief. Um die Speisen und Getränke kümmert sich die Fußballabteilung des SC Neubulach – ebenso um einzelne Attraktionen wie die Hüpfburg. Die Freiwillige Feuerwehr bietet ebenfalls eine Station mit einem Feuerwehrauto an, bei der die Kinder sich rund um die Themen Feuerwehr und Wasser austoben können, wie Wichert ausführt. Die Firma Kölbo organisiert den Escape-Room im Jugendhaus. Das Team der Ganztagesbetreuung bietet Kaffee, Kuchen und Eis an.

 