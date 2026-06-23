Kostenlose Attraktionen: Das wird beim Kinder- und Familientag in Neubulach geboten

Spiel und Spaß für Groß und Klein: Die Jugendsozialarbeit veranstaltet am Samstag, 27. Juni, zum ersten Mal einen Kinder- und Familientag in Neubulach.
Die Jugendsozialarbeit Neubulach veranstaltet am Samstag, 27. Juni, zum ersten Mal einen Kinder- und Familientag. Geboten werden Spiel, Spaß und Action für Groß und Klein. André Wichert, Leiter der Jugendsozialarbeit, stellt unserer Redaktion das vielfältige Programm vor. Es gibt eine Spielstraße, Kinderschminken, eine Hüpfburg, Fußball-Darts auf dem Kunstrasen, Bull Riding in der Turn- und Festhalle, einen Escape Room im Jugendhaus und eine Bühne am Skaterplatz – dort treten verschiedene Kindergruppen mit musikalischen Beiträgen auf. Dabei sind der Schulchor, das Schulorchester, eine Tanzgruppe und weitere. Das Programm ist kostenlos.