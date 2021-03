1 Am Freitag wurde das Bürgerhaus in Wellendingen zum Testzentrum umfunktioniert. Freiwillige des DRK-Ortsvereins führten kostenlose Covid 19-Tests durch. Bereits nach rund 15 Minuten erhielten die Getesteten ihr Ergebnis und durften gehen. Foto: Riedlinger

Kostenlose Antigen-Tests führten freiwillige Helfer des DRK-Ortsvereins Wellendingen am Freitag zum ersten Mal im Bürgerhaus durch, das zum kommunalen Testzentrum geworden war. Die Nachfrage blieb überschaubar.

Wellendingen - Von 16.30 bis 18.30 Uhr waren DRK-Kreisbereitschaftsleiter Michael Häring und seine Kollegen Ronny Preuss, Steffi Preuss und Yasemin Özcan vor Ort. In den ersten anderthalb Stunden wurden ein Dutzend Personen getestet, darunter Bürgermeister Thomas Al­brecht und seine Tochter, die mit gutem Beispiel vorangingen. Die Prozedur verlief verhältnismäßig unkompliziert.

Nachdem sich die jeweiligen Personen bei Steffi Preuss registriert hatten, wurde ihnen entweder von Ronny Preuss oder Yasemin Özcan ein Abstrich im Nasenrachenraum genommen. Dann konnten sie sich auf Stühle im Bürgerhaus als "Warteraum" verteilen. Bereits nach rund 15 Minuten stand das Ergebnis fest, die Getesteten konnten entlassen werden.

In der ganzen Woche hatten die freiwilligen Helfer des DRK laut Michael Häring insgesamt 40 verschiedene Termine im ganzen Landkreis wahrgenommen. Dabei waren im Durchschnitt meist sechs Helfer in den jeweiligen Testzentren im Einsatz.

Tests sind rund 24 Stunden aussagefähig

Mit einer Beteiligung von einem Dutzend Getesteten rangiert Wellendingen im unteren Drittel. In den mei­sten anderen Testzentren waren es im Schnitt etwa 30 Personen, die sich testen ließen, in Dunningen oder Winzeln waren es um die 40, in Deißlingen sogar 46. "Im Moment besteht noch wenig wirklicher Zwang, sich testen zu lassen", beurteilt Michael Häring die Teilnehmerzahlen in Wellendingen.

Das Angebot richtete sich laut einem Aufruf im Mitteilungsblatt der Gemeinde in erster Linie an Menschen, die viel und regelmäßigen Kontakt zu Pflegebedürftigen, zu Kindern und Enkeln oder im öffentlichen Dienst beziehungsweise im Personennahverkehr unterwegs sind. Sobald öffentliche Einrichtungen wie Gaststätten, Theater oder Kinos wieder geöffnet haben können und dann eventuell für den Eintritt ein frischer Test ausgewiesen werden muss, könnte die Situa­tion anders aussehen.

Die Tests sind nämlich nur rund 24 Stunden aussagefähig. Aus diesem Grund werden in Kliniken die Beschäftigen praktisch alle zwei Tage beziehungsweise dreimal wöchentlich getestet.

Der Ortsverein des DRK will auf jeden Fall in Wellendingen das Testzentrum weiterhin jeden Freitag von 16.30 bis 18.30 Uhr bis Ende des Monats März verlängern. In Absprache mit der Gemeindeverwaltung eventuell auch noch zusätzlich am Gründonnerstag. Denn an Ostern ist erwartungsgemäß mit einer vermehrten Reiselust zu rechnen.