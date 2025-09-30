Kostenexplosion beim Dienstfahrzeug: Loßburg ersetzt Transporter der Wasserversorgung

Hohe Reparaturkosten nach zwölf Jahren im Dauereinsatz: Der alte Mercedes Vito der Wasserversorgung Loßburg wird ersetzt. Warum ein VW Bus T7 mit Allradantrieb nun die bessere Wahl war.

Immer wieder fallen Reparaturkosten für den mittlerweile zwölf Jahre alten Mercedes Vito Transporter der Wasserversorgung Loßburg an. Da dieser beinahe täglich und insbesondere auf Waldwegen gefahren werde, von denen man laut Bauamtsleiter Jochen Geßler ja auch wisse, wie sie aussehen, sei das zwar wenig überraschend, für die Gemeinde aber nicht mehr rentabel.

Zwar gebe es viele Fahrzeuge auf dem Markt, der Großteil erfülle jedoch nicht die Anforderungen für den Betrieb der Wasserversorgung, erklärte Geßler. Das Fahrzeug brauche schließlich Allradgetriebe, eine erhöhte Bodenfreiheit, einen kurzen Radstand, eine geeignete Seitentür zum be- und entladen, einen stabilen Holzboden und eine Heckklappe, damit die Mitarbeiter der Wasserversorgung nicht gänzlich im Regen stehen.

Auf Grund des Kommunalrabatts, der Vorsteuerabzugsberechtigung der Wasserversorgung und der Tatsache, dass der Preis bei zwei- bis dreijährigen Gebrauchtfahrzeugen zu wenig abfalle, komme zudem nur ein Neufahrzeug in Betracht.

Kosten von rund 38 900 Euro für die Gemeinde

In Frage gekommen seien daher nur der Mercedes Vito und der VW Bus T7, wobei letzterer eine leicht erhöhte Bodenfreiheit aufweise. Daher hat der Loßburger Gemeinderat nun in seiner jüngsten Sitzung die Beschaffung eines VW Bus T7 über das Autohauses Braun in Wildberg zu einem Netto-Preis von rund 38 900 Euro beschlossen.

Nun werde versucht, ein Einbauregal aus dem alten Transporter entsprechend umzubauen. Sollten die Kosten für diesen Umbau jedoch nicht wirtschaftlich sein, würden weitere 5000 Euro anfallen.

Kosten bereits im Haushaltsplan veranschlagt

Da auf Grund der Reparaturanfälligkeit des alten Transporters für das laufende Haushaltsjahr bereits 70 000 Euro für ein Ersatzfahrzeug eingestellt wurden, sei jedoch von keiner weiteren Kostensteigerung auszugehen.

Vielmehr solle der Verkauf des bisherigen Transporters für die Kosten einer eventuell notwendigen Neuanschaffung der Werkzeugkisten und -regale ausreichend sein, so die Verwaltung.