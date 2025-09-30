Kostenexplosion beim Dienstfahrzeug: Loßburg ersetzt Transporter der Wasserversorgung

Hohe Reparaturkosten nach zwölf Jahren im Dauereinsatz: Der alte Mercedes Vito der Wasserversorgung Loßburg wird ersetzt. Warum ein VW Bus T7 mit Allradantrieb nun die bessere Wahl war.
Immer wieder fallen Reparaturkosten für den mittlerweile zwölf Jahre alten Mercedes Vito Transporter der Wasserversorgung Loßburg an. Da dieser beinahe täglich und insbesondere auf Waldwegen gefahren werde, von denen man laut Bauamtsleiter Jochen Geßler ja auch wisse, wie sie aussehen, sei das zwar wenig überraschend, für die Gemeinde aber nicht mehr rentabel.