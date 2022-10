1 Alfred Schweizer mit einem Korb frischer "Schweizerle" in Steinhofen. Der Bäckerei-Chef betont: "Wir tun alles, dass es dunkler ist, kühler, wir achten auf die Energieverwertung." Foto: Gern

Corona-Pandemie, Energiekrise, Mitarbeiter-Flaute: Auch Bäckereien sind gebeutelt. Alfred Schweizer erzählt, warum das Brot bei ihm nicht acht Euro kostet.















Bisingen - Die Auslage ist immer noch gut gefüllt, hier im Hauptgeschäft der Bäckerei Schweizer in Steinhofen. Hinten in der Backstube sind Bleche gestapelt, die Backwaren des Morgens liegen für den Verkauf bereit, der Ofen zeigt noch mehr als 200 Grad an. Mittendrin steht Alfred Schweizer.