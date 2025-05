Kosten werden sich erhöhen: Hornberger Rat macht Weg für energetische Sanierung frei

Neues Fahrzeug der Hornberger Feuerwehr Eine halbe Million für mehr Sicherheit

Nach vier Jahren Vorbereitung ist es da – das neue Fahrzeug HLF 10 wurde offiziell an die Feuerwehr Hornberg übergeben und anschließend am Feuerwehrgerätehaus geweiht. Das Vorgängerauto geht nach 40 Jahren im Einsatz in den Ruhestand.