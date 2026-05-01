Die Bundesregierung will mit einer Steuersenkung helfen, dass es für Pendler, Handwerker und viele andere an den Zapfsäulen nicht mehr ganz so teuer ist - zumindest für zwei Monate. Kommt das an?
Berlin - Für Benzin und Diesel gelten jetzt niedrigere Steuern. Der bis Ende Juni befristete Tankrabatt soll Autofahrerinnen und Autofahrer von stark gestiegenen Preisen infolge des Iran-Kriegs entlasten. Dafür wurden die Spritsteuern nach einem Gesetz der schwarz-roten Koalition nun um 16,7 Cent pro Liter herabgesetzt. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat mehrfach die Erwartung deutlich gemacht, das dies an den Tankstellen auch voll weitergegeben wird.